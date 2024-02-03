Bilecik’te kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile birlikte kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verdi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile müşterek olarak kadına yönelik şiddetle mücadele eğitim semineri düzenlendi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığında görevli 453 personele "Aile içi iletişim, Şiddetsiz İletişim ve Şiddetle Mücadele" konularında eğitim verildi.