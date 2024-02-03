Son Dakika
Bilecik’te kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi
GÜNDEM 03.02.2024, 08:57
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile birlikte kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verdi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile müşterek olarak kadına yönelik şiddetle mücadele eğitim semineri düzenlendi.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığında görevli 453 personele "Aile içi iletişim, Şiddetsiz İletişim ve Şiddetle Mücadele" konularında eğitim verildi.
15
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|24
|63
|2. Fenerbahçe
|23
|60
|3. Trabzonspor
|23
|37
|4. Beşiktaş
|23
|36
|5. Rizespor
|23
|35
|6. Antalyaspor
|23
|34
|7. Kasımpasa
|23
|32
|8. A.Demirspor
|23
|31
|9. Başakşehir
|23
|30
|10. Sivasspor
|24
|30
|11. Ankaragücü
|24
|29
|12. Hatayspor
|24
|28
|13. Kayserispor
|23
|27
|14. Alanyaspor
|23
|27
|15. Samsunspor
|24
|26
|16. Karagümrük
|24
|24
|17. Gaziantep FK
|23
|23
|18. Pendikspor
|23
|23
|19. Konyaspor
|23
|21
|20. İstanbulspor
|23
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|20
|48
|2. Göztepe
|20
|39
|3. Kocaelispor
|20
|39
|4. Sakaryaspor
|21
|36
|5. Bodrumspor
|20
|35
|6. Ahlatçı Çorum FK
|20
|34
|7. Bandırmaspor
|21
|33
|8. Gençlerbirliği
|20
|31
|9. Boluspor
|20
|29
|10. Ümraniye
|20
|24
|11. Manisa FK
|20
|23
|12. Erzurumspor
|20
|23
|13. Keçiörengücü
|20
|23
|14. Adanaspor
|20
|20
|15. Şanlıurfaspor
|20
|19
|16. Tuzlaspor
|20
|19
|17. Altay
|20
|11
|18. Giresunspor
|20
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|22
|51
|2. M.City
|21
|46
|3. Arsenal
|22
|46
|4. Tottenham
|22
|43
|5. Aston Villa
|22
|43
|6. West Ham United
|22
|36
|7. M. United
|22
|35
|8. Newcastle
|22
|32
|9. Brighton
|22
|32
|10. Chelsea
|22
|31
|11. Wolves
|22
|29
|12. Bournemouth
|21
|26
|13. Fulham
|22
|25
|14. Crystal Palace
|22
|24
|15. Brentford
|21
|22
|16. Nottingham Forest
|22
|20
|17. Luton Town
|21
|19
|18. Everton
|22
|18
|19. Burnley
|22
|12
|20. Sheffield United
|22
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|57
|2. Girona
|22
|55
|3. Atletico Madrid
|22
|47
|4. Barcelona
|22
|47
|5. Athletic Bilbao
|23
|45
|6. Real Sociedad
|22
|36
|7. Real Betis
|22
|34
|8. Valencia
|22
|32
|9. Las Palmas
|22
|31
|10. Getafe
|22
|29
|11. Deportivo Alaves
|22
|26
|12. Osasuna
|22
|26
|13. Rayo Vallecano
|22
|24
|14. Villarreal
|22
|23
|15. Mallorca
|23
|20
|16. Sevilla
|22
|17
|17. Celta Vigo
|22
|17
|18. Cadiz
|22
|16
|19. Granada
|22
|11
|20. Almeria
|22
|6
Röportaj & Söyleşi Tümü