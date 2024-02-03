Bilecik’te jandarma traktör sürücüleri bilgilendirildi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri il genelinde traktör sürücülerini ve motosiklet sürücülerini bilgilendirdi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleriköy kahvehanelerinde bulunan "Traktör, Tarım aracı ve Motosiklet kullanıcılarına" yönelik seminer faaliyetinde: "Rops demiri, Üçgen reflektör, Sarı çakar lamba" ve Motosiklet kullanımı sırasında "kaskın önemi" ve bu tür malzemelerin nerelerden temin edileceğine yönelik bilgilendirmede bulundu.