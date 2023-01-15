Bilecik’te 'İlk Evim'in sahipleri belli oldu

TOKİ'nin "İlk Evim" projesi kapsamında Bilecik’te yapacağı bin 37 adet konutun sahipleri düzenlenen kura töreniyle belirlendi.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldım, MHP İl Başkan Vekili Sercan Gür’ün yanı sıra vatandaşların yoğun katılımıyla Atatürk Spor Salonu’nda noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi.

İlk kurayı çeken Vali Kızılkaya, ailesinin de zamanında TOKİ sayesinde ev sahibi olduğunu ve bu sevincin anlamını çok iyi bildiği belirterek yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her köşesinde hayata geçirdiği yeni yatırımlarla insanların refah seviyesini yükselten TOKİ'nin Bilecik’te bugüne kadar 2 bin 661 konutun yanı sıra öğrencilerin barındığı 500 kişilik yurdu, vatandaşların şifa bulduğu sağlık merkezleri, ibadethaneleri, modern eğitim yuvalarını, ekonomimize can veren ticaret merkezlerini ve birçok altyapı projesini, kamu kurum binasını ve sosyal tesisleri tamamlayarak hizmete sunduğunu söyledi.

İlk Evim Projesi kapsamında Bilecik’te yapılacak konutlarla vatandaşların yeni evlerine kavuşacağını belirten Vali Dr. Kızılkaya, "Yapılacak TOKİ konutlarıyla, Bilecik Merkez’de 200, Söğüt’te 150, Osmaneli 287, Bozüyük Dodurga Beldesinde 80, Pazaryeri’nde 100, İnhisar’da 121, Bayırköy Beldemizde 99 olmak üzere toplamda bin 37 yeni konutun sahipleri Noter huzurunda çekilecek olan kurayla belirlenecek. Bu, bin 37 aile demektir. Ailelerimize evlerine tez zamanda kavuşmalarını ve yeni evlerinde nice güzel anılar biriktirmelerini temenni ediyorum" diye konuştu.

Kurada isimleri çıkan vatandaşların sevinçleri dikkatlerden kaçmazken bazı vatandaşların mutluluktan gözyaşını engelleyemediği görüldü.