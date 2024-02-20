Bilecik’te evcil hayvan sahipleri uyarıldı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde evcil hayvan sahipleri artan şikayetler dolayısıyla uyarıldı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçe merkezi ve köylerden art arda gelen şikayetler sebebiyle Jandarma ve Polis ekiplerinden evcil hayvanları bulunan vatandaşlara uyarı geldi.

Sahipli köpeklerin son günlerde sahipleri tarafından sokaklara atıldığı ve salındığı ihbarı üzerine Pazaryeri Kaymakamlığını talimatıyla çalışma başlatan Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü evcil hayvan sahiplerinin hayvanlarını evlerinin ve bahçelerinin sınırları içerisinde kontrol altında bulundurmalarını uyarıları dikkate almayan köpek sahiplerine ilgili yasa gereğince cezai işlem yapılacağını bildirildi.