Bilecik’te çaldıkları küçükbaş hayvan ile yakalandılar

Bilecik Gölpazarı İlçesinde küçükbaş hayvan çalan iki kişi çaldıkları hayvanla birlikte yakalandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Büyüksusuz köyünde gece vakti yapılan hırsızlık ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma asayiş ekipleri tarafından yapılan takip neticesinde; Çalyüzü mevkiinde bulunan ağıldan küçükbaş hayvanı araca yükleyip kaçmaya çalışan N. K. ve C. B. isimli şahıslar, araca yükledikleri küçükbaş hayvan ile birlikte suç üstü yakalandı.

