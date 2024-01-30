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Bilecik’te bir mahalle daha doğalgazına kavuştu
GÜNDEM 30.01.2024, 12:21
Bilecik’te alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından merkez ilçeye bağlı Orhangazi (Soğuksu) Mahallesine doğal gaz verilmeye başladı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’te geçtiğimiz ay merkez ilçeye bağlı Orhangazi (Soğuksu) Mahallesinde startı verilen doğalgaz çalışmaları nihayete ererek haneleri ısıtmaya başladı.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve Hanımefendi Nazlı Aygöl, Orhangazi mahallesindeki evlerine doğalgaz bağlanan aileleri ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler. Vali Aygöl, “Bugün de Orhangazi/Soğuksu mahallesindeki doğalgazla buluşan hemşehrilerimizle bir araya geldik. Gülen yüzleriyle bizlerde mutlu olduk” dedi.
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