Bilecik’te 39 yıllık imama vefa ziyareti

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Müftülüğü Diyanet İşleri Başkanlığınca başlatılan "Ulu Çınarlar" projesi kapsamında ilçede 39 yıl görev yapan emekli imam Nihat Kasa’yı ziyaret etti.Pazaryeri Gündem/ BİLECİK (BİLECİK İGFA)

Bilecik'e bağlı Pazaryeri İlçe Müftülüğü tarafından büyükleri ve gençleri bir araya getirmek, kuşaklar arasında kaynaşmayı ve kültür alışverişinde bulunmayı sağlamak amacıyla her ay ilçede bir büyüğü ziyaret eden İlçe Müftüsü Dr. Şefik Gedik Gümüşdere köyünde ikamet eden 39 yıl imamlık görevini yaptıktan sonra emekli olan Nihat Kasa’yı evinde ziyaret etti.

Müftü Dr. Şefik Gedik, “Pazaryeri ilçemizde 39 yıl hizmet süresince 24 yıl Gümüşdere köyünde imamlık yaptıktan sonra emekli olan Nihat hocamızı evinde ziyaret edip kendisiyle sohbet edip bilgi ve tecrübelerinden istifade ettik. Değerli hocamıza Allah’tan uzun ömürleri diliyorum” dedi.

Müftü Gedik’e ziyareti kapsamında Pazaryeri Müftülüğü Vaizi Sadi Temiroğlu, Doğanlar Camii İmam Hatibi Mükail Bedir eşlik etti.