Bilecikli muhtarın acı günü
Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Çarşı Mahallesi Muhtarı Mustafa Aktaş'ın geçirdiği kalp krizi sonrası vefat eden 79 yaşındaki eşi Şaziye Aktaş dualarla son yolculuğuna uğurlandı.Sedat CEYLAN/ Pazaryeri Gündem (BİLECİK İGFA)
Merhume Şaziye Aktaş'ın cenazesi Yüzbaşı Camiinde öğle namazı sonrası Pazaryeri İlçe Müftüsü Dr. Şerif Gedik tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası ilçe kabristanlığında toprağa verildi.
Cenazeye Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Emniyet Müdürü Emrah Turan, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım Bozüyük Belediye Başkan Yardımcıları Ali Şahinoğlu, Mahmut Fındık, muhtarlar ve yakınları Muhtar Mustafa Aktaş'ı acılı gününde yalnız bırakmazken, acılı aileye başsağlığı ve sabır dilediler.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|32
|76
|2. Fenerbahçe
|32
|71
|3. Beşiktaş
|33
|71
|4. A.Demirspor
|32
|63
|5. Başakşehir
|32
|52
|6. Konyaspor
|33
|49
|7. Kayserispor
|32
|49
|8. Trabzonspor
|32
|48
|9. Karagümrük
|32
|44
|10. Alanyaspor
|33
|38
|11. Sivasspor
|33
|37
|12. Antalyaspor
|32
|37
|13. Kasımpaşa
|32
|37
|14. Ankaragücü
|32
|36
|15. İstanbulspor
|32
|35
|16. Giresunspor
|32
|31
|17. Ümraniye
|32
|27
|18. Gaziantep FK
|32
|25
|19. Hatayspor
|32
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|35
|75
|2. Rizespor
|35
|67
|3. Pendikspor
|35
|64
|4. Sakaryaspor
|36
|62
|5. Bodrumspor
|35
|61
|6. Göztepe
|35
|59
|7. Eyüpspor
|35
|59
|8. Keçiörengücü
|35
|56
|9. Manisa FK
|35
|56
|10. Bandırmaspor
|35
|54
|11. Boluspor
|35
|52
|12. Tuzlaspor
|35
|38
|13. Altay
|35
|37
|14. Gençlerbirliği
|35
|37
|15. Erzurumspor
|35
|36
|16. Altınordu
|35
|34
|17. Adanaspor
|35
|25
|18. Denizlispor
|35
|20
|19. Yeni Malatyaspor
|35
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|35
|85
|2. Arsenal
|36
|81
|3. Newcastle
|36
|69
|4. M. United
|35
|66
|5. Liverpool
|36
|65
|6. Tottenham
|37
|60
|7. Brighton
|35
|58
|8. Aston Villa
|36
|57
|9. Brentford
|37
|53
|10. Fulham
|36
|51
|11. Chelsea
|35
|43
|12. Crystal Palace
|36
|43
|13. Wolves
|36
|40
|14. Bournemouth
|36
|39
|15. West Ham United
|36
|37
|16. Nottingham Forest
|36
|34
|17. Everton
|36
|32
|18. Leeds United
|36
|31
|19. Leicester City
|36
|30
|20. Southampton
|36
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|34
|85
|2. Real Madrid
|34
|71
|3. Atletico Madrid
|34
|69
|4. Real Sociedad
|34
|62
|5. Villarreal
|34
|57
|6. Real Betis
|34
|55
|7. Girona
|34
|48
|8. Athletic Bilbao
|34
|47
|9. Osasuna
|34
|47
|10. Sevilla
|34
|47
|11. Rayo Vallecano
|34
|46
|12. Mallorca
|34
|44
|13. Celta Vigo
|34
|39
|14. Cadiz
|35
|38
|15. Valencia
|34
|37
|16. Almeria
|34
|36
|17. Real Valladolid
|35
|35
|18. Getafe
|34
|34
|19. Espanyol
|34
|31
|20. Elche
|34
|19