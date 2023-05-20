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Bilecikli muhtarın acı günü

GÜNDEM 20.05.2023, 15:40
Bilecikli muhtarın acı günü

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Çarşı Mahallesi Muhtarı Mustafa Aktaş'ın geçirdiği kalp krizi sonrası vefat eden 79 yaşındaki eşi Şaziye Aktaş dualarla son yolculuğuna uğurlandı.Sedat CEYLAN/ Pazaryeri Gündem (BİLECİK İGFA)
Merhume Şaziye Aktaş'ın cenazesi Yüzbaşı Camiinde öğle namazı sonrası Pazaryeri İlçe Müftüsü Dr. Şerif Gedik tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası ilçe kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Emniyet Müdürü Emrah Turan, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir,  AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım Bozüyük Belediye Başkan Yardımcıları Ali Şahinoğlu, Mahmut Fındık, muhtarlar ve yakınları Muhtar Mustafa Aktaş'ı acılı gününde yalnız bırakmazken, acılı aileye başsağlığı ve sabır dilediler.

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