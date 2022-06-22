Bilecikli gençler evlerinin terasında İHA üretti!

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 7 genç tasarlayıp ürettikleri insansız hava araçları (İHA)'nın tanıtımını yaptı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecikli gençler ürettikleri İHA’yı Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’ye tanıttılar.

Yasin Yasa ve arkadaşları, evlerinin teras katında tasarımını ve yazılımını geliştirip ürettikleri İHA’ları Pazaryeri ilçesini ziyarete gelen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’ye anlattı.

Ürettikleri İHA’larda Bilecikli şehitlerin adlarını yaşatan gençler Bakan Yardımcısı Büyükdede’den övgü aldı.

Tasarladıkları İHA’ların üretim sürecini ve yapım sürecini Bakan Yarımcısı Büyükdede’ye anlatan Yasin Yasa, “Şehitlerimizin isimlerini gökyüzünde yaşatmak istiyoruz” dedi.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesini ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’yi, Küçükelmalı Tabiat Parkında Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl genel meclis üyesi Alaattin Emral Belediye meclis üyeleri Erkan Karakaş, Hüseyin Ünal ve Selami Özdil karşıladı.