Bilecik ve ilçeleri beyaza büründü!

Bilecik'te ve ilçelerinde beklenen kar yağışı yüzünü gösterdi etkili olan kar yağışıyla her taraf beyaza büründü.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesinde ve köylerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Pazaryeri Belediyesi ve İl Özel İdaresi Ekipleri teyakkuzda bekliyor.

Pazaryeri’nin yüksek kesimlerinde dün gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinde ilçe merkezinde de görüldü.

Yüksek kesimlerde 20 santimetre olan kar yağışı sebebiyle Kaymakam Ahmed Tayyip Kahraman ilçede kapalı köy yolunun bulunmadığını belirtti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kar yağışı nedeniyle vatandaşların olumsuzluklardan etkilenmemeleri için İl Özel İdaresi Ekiplerinin teyakkuz halinde beklediklerini aktarırken, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise ilçe merkezinde devam eden kar yağışı dolayısıyla vatandaşların karşılaştığı her türlü sorunları Pazaryeri Belediyesi'ne iletmelerini istedi.