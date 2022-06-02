Bilecik Valisi'nden Pazaryeri'ne 700 istihdamlık tahsis!

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesi’ne yapılacak olan yeni yatırımların firma sahiplerine arsa tahsisini gerçekleştirdi. 6 firmaya yapılan tahsis ile birlikte toplamda 700 kişinin istihdamı sağlanacak.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te Pazaryeri Kaymakamlığı’nda düzenlenen programda Vali Dr. Kemal Kızılkaya, firma sahiplerine arazi tahsislerini yaptıktan sonra bilgilendirme toplantısına katıldı.

Düzenlenen toplantıya Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, OSB yetkilileri, İl Genel Meclis Üyeleri ve yatırımcılar katıldı.

Toplantı sonrasında Vali Kızılkaya, fabrikaların kurulacağı alanda incelemede bulundu.

Tahsis edilen sanayi arsalarına kurulacak olan işletmeler ile Pazaryeri’nin ve Bilecik’in üretim ve istihdamının gücüne güç katacağını ifade eden Vali Kızılkaya, 1 milyar 322 milyon lira yatırım alarak 303 bin 400 metrekare alana konuşlandırılacak 6 işletmede ilk etapta toplam 700 kişinin istihdam edileceğini söyledi.