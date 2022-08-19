Bilecik Valisi'nden eğitim yatırımlarına yakın mercek

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Bilecik Merkez ve ilçelerinde güçlendirme ve onarım çalışmaları devam eden okullarda incelemelerde bulundu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, ilk önce Bilecik İl Özel İdaresi’nde düzenlenen Eğitim Yatırımları Değerlendirme Toplantısı’na katılarak Genel Sekreter Seda Bayrakçı, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ve kurum yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Toplantının ardından sahaya inen Vali Kızılkaya, onarım ve güçlendirme çalışmaları yürütülen okulları yerinde inceledi.

Öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için çalışmalara başladıklarını ve sürecin sağlıklı bir şekilde tamamlanması için gerekli takibi yaptıklarını belirten Vali Kızılkaya, Bilecik merkezde ve ilçelerde 'Çevre Dostu Bin Okul' projesi kapsamında 7, 10 bin Okul İyileştirme Projesi kapsamında 17 okul ve bunlara ek 26 okul onarımıyla birlikte toplamda 50 okulda iyileştirme ve onarım çalışması yürütüldüğünü söyledi. Yaklaşık 25 Milyon TL bütçeyle devam eden çalışmaları sürekli sahada ve masa üstünde takip ederek eğitim ve öğretim dönemi başlayana kadar tamamlanması için gerekli talimatları verdiğini anlatan Vali Kızılkaya, "Eğitim ve öğretime verdiği önem ve bizlere sağladığı desteklerden ötürü başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’e şükranlarımı sunuyorum. Yatırımlarımız Bilecik’e hayırlı olsun" dedi.