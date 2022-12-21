Bilecik Valisi Kızılkaya'dan yangın bölgesine inceleme

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Gölpazarı ilçesinde meydana gelen ev yangınında incelemede bulundu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Gölpazarı Orta Mahalle'de iki katlı ahşap evde sabaha karşı meydana gelen yangında ev kullanılamaz hale gelirken 89 yaşındaki Emrullah Aydın hayatını kaybetmişti.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Gölpazarı’nda meydana gelen yangın sonrası incelemede bulundu.

Olay yerinde inceleme yaparak çalışmaları takip eden Vali Kızılkaya; “AFAD ve İtfaiye ekiplerimiz olaya müdahale ederek yangını söndürmüştür ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. Maalesef bir vatandaşımız yangında hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Emrullah Amcamıza Allah’tan rahmet ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dilerim” dedi.