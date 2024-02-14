Bilecik Valisi Aygöl okul ziyaretlerine devam ediyor

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Dodurga Beldesinde Dodorga İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti. Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Öncelikle İlkokulda 4-A sınıfındaki öğrencilerle birlikte Bil-En Programı kapsamında kitap okuma etkinliğine katılan Vali Aygöl, ardından 1-A sınıfında öğrencilerle birlikte ‘ebru’ yaptı. Anasınıfını da ziyaret eden Aygöl, minik öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Öğretmenler odası buluşmasında okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelen Vali Aygöl, şunları söyledi: “Öğretmenlik sadece maaş yahut mesaisi için yapılacak bir meslek değildir. Sizler bir nesil yetiştiriyorsunuz. Bu kadar kutsal ve değerli bir meslektir. Dolayısıyla öğretmenlerimizin mesleki sorumlulukları, tahminlerin ötesinde fazladır. Biz öğretmenlerimizin sorumluluklarını hafifletmek, onlara yardımcı olmak için her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz.”

Vali Şefik Aygöl, Dodurga Ortaokulu’nda da LGS’ye hazırlanan 8.sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek eğitim hayatlarında gösterecekleri gayret ölçüsünde gelecekte başarılı bir meslek hayatına kavuşabileceklerine dikkat çekti.

Vali Aygöl okuldaki incelemelerinin ardından Dodurga programına devam etti.