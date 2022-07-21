Bilecik'ten 'etkin tarım projesi' için uygulama geliştirdiler... TEKNOFEST'te Bilecik'i temsil edecekler

ETA adını verdikleri 'Etkin Tarım Projesi' kapsamında tarımsal verimi artırmaya yönelik mobil uygulama geliştiren Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencileri geliştirdiği projeyle TEKNOFEST'in finaline katılma hakkı kazandı.BİLECİK (İGFA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan ETA Etkin Tarım Projesi, bu yıl 5’incisi düzenlenen TEKNOFEST Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali final etabında yarışmaya hak kazandı.

Üniversite öğrencilerinden Yaşar Can Demiral ve ekip üyeleri Ayşenur Cankurt, Eyüp Kırca, Kübra Bakırcı ve Yeşim Merter’in Dr. Öğr. Üyesi Tarık Semiz’in danışmanlığında hayata geçirdiği proje ile tarımsal verimi artırmaya yönelik bir mobil uygulama geliştirildi.

Bitki hastalıklarının tespiti için kullanılacak uygulama, üniversitemizin yanı sıra Bilecik Valiliği, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Çukurören, Sarmaşık ve Yeniköy Muhtarlıklarının destekleriyle hazırlanandı. Çiftçilerin tarımsal faaliyetlerde karşılaştıkları sorunlara bütüncül bir çözüm getirmeyi amaçlayan uygulamada; afetlere karşı acil hava durumu uyarısı, güncel hal ve borsa fiyatları, uygulamalı tarım eğitim videoları ve doğru sulama uygulamaları gibi konularda yardımcı araçlar yer alıyor.

6 aylık yoğun bir çalışmanın sonucunda hazırlanan ETA Etkin Tarım Uygulaması, 29-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında Ordu’da gerçekleşecek TEKNOFEST 2022 finallerinde üniversitemizi ve Bilecik’i temsil edecek.