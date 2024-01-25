Bilecik'te zehir tacirlerine geçit yok

Bilecik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 3 kişi tutuklanarak cezaevine sevk edildi.BİLECİK (İGFA) - Bilecik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanan, bulunduran, nakleden veya ticaretini yapan şahıs ya da organizasyonların deşifresine yönelik olarak Söğüt'te son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında; 8.23 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 5 adet uyuşturucu madde kullanımında kullanılan aparat ele geçirdi.

Yürütülen operasyonlarda toplam 11 kişi hakkında “uyuşturucu madde imal ve ticareti” ve “kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçları kapsamında yasal işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen bir kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 3 kişi ise çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Bilecik M Tipi Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.