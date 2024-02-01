Bilecik'te zehir tacirlerine geçit yok

Bilecik'te gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 235,46 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te zehir tacirlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Şehrin huzur ve güvenliğini bozmaya çalışanlara yönelik Bilecik Narkotik Suçlarla Mücadele Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan son operasyonda 235,46 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken şüpheli şahıslar hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan işlem başlatıldı. Gözaltına alınan şahıslar Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.