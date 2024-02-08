Bilecik'te yakalaması olan şahıs jandarmaya takıldı

Bilecik'te çeşitli suçlardan 6 yıl 9 ay 18 gün yakalaması olduğu tespit edilen şahıs jandarma ekiplerine takıldı.BİLECİK (İGFA) - Bilecik -Yenişehir Yolu üzerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulama sırasında çeşitli suçlardan toplam 6 yıl 9 ay 18 gün yakalamasının olduğu belirlenen Ü.S. çıkarıldığı mahkeme tarafından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.