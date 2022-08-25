Bilecik'te sel sonrası Vali Kızılkaya sahada

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik’te yaşanan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunu toplayarak durum değerlendirmesi sonrasında ev ve iş yerlerini su basan vatandaşları ziyaret etti.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te yaşanan sel felaketi sonrasında İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu’nda kurum amirlerinden detaylı bilgi alarak çalışmalara dair talimatlarda bulunan Vali Kızılkaya, toplantının ardından Bilecik Merkez’de; menfez, logar ve kanalizasyon taşması sonucu ev ve iş yerlerini su basan esnaf ve haneleri ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Sahada iş makinalarıyla ve destek personeliyle yürütülen çalışmaları birebir takip eden Vali Kızılkaya, kuvvetli yağışın meydana getirdiği hasarı ortadan kaldırmak için mücadele eden ekiplere kolaylıklar diledi.

Metrekareye 42,2 kg yağış düştüğünü ve yağışların devam edebileceği ihtimaline karşın vatandaşlarımızın tedbirlerini almaları gerektiğini vurgulayan Vali Kızılkaya, il genelinde etkili olan yağış dolayısıyla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ilk olarak 588 çağrı ulaştığını duyurdu.

Su baskınları, çatı uçması, ağaç devrilmesi, mahsur kalma, karayollarında su ve malzeme birikintisi ve elektrik kesintisi gibi ihbarların geldiği 112 Acil Çağrı Merkezi’mizde ilgili kurumlar anında teyakkuz haline geçerek öncelik sırasına göre taleplere karşılık verdiklerini anlatan Vali Kızılkaya, "487 kişiden oluşan 129 ekibimiz 125 iş makinasıyla gelen ihbarlara anında karşılık vererek sahaya inmiştir. İl AFAD Merkezi’miz 7/24 çalışma esasına geçerek hemşehrilerimizin ihtiyacı halinde her an hizmetlerine hazır olarak beklemektedir. Yaşanan olaylar bizleri her ne kadar üzse de can kaybının olmaması tek tesellimiz olmuştur. Bir kez daha tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun diyor ihtiyaç halinde 112’yi hemen aramalarının altını çiziyorum" dedi.