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Bilecik'te sağlık çalışanları yüzde 55 zam istedi

GÜNDEM 03.01.2023, 13:04
Bilecik'te sağlık çalışanları yüzde 55 zam istedi

Hürriyet Sağlık-Sen Bilecik İl Temsilciliği Sağlık çalışanlarının haklarının korunması adına Bilecik’te basın açıklaması yaptı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Sendikanın Bilecik İl Temsilcisi Özcan Mutluer, Aralık ayı enflasyonun yüzde 1.18  ve yıllık bazda yüzde 64.27 olduğunu belirterek kamu çalışanları ve emeklileri Ocak ayında toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı da eklenince yüzde 16.4 oranında maaş zammı alması öngörüldüğüne dikkati çekti. 

“TÜİK’ in verileri çarşı - pazar enflasyonunun gerçek verilerinden oldukça uzaktır” diyen Sendika İl Temsilcisi Mutluer, enflasyon yıllık yüzde  64.2 orana ulaşmış olup, kamu çalışanlarının maaşına yapılacak olan yüzde 16.4 zam enflasyon oranının yarısı bile olmadığını öne sürdü. 

Alım gücünün düştüğü dile getiren Mutluer açıklamasında tepkilerini şöyle dile getridi:

“İğneden ipliğe her şeye nerdeyse hemen hemen her hafta zam geldiği bir ortamda bu maaş zammı kabul edilebilir değildir. Asgari ücretin altında maaşa mahkûm edilen kamu çalışanları artık mutsuz ve bitkin vaziyettedir. Asgari ücrete yapılan yüzde 54 lük zammın kamu çalışanlarına telaffuz edilmesini saçmalık olan nitelendiren sayın çalışma bakanına buradan sesleniyoruz. Bizler kamu çalışanlarıyız. Sadaka istemiyoruz. Hakkımız olanı emeğimizin karşılığını istiyoruz. Saçmalık olarak telaffuz ettiğiniz rakamlara bile emeğimizin karşılığını almaktan oldukça uzak hale gelmiştir. Alım gücümüzün bu kadar düşmesine sebep olanların taleplerimizi saçmalık olarak değerlendirmesi talihsizlik ve gaftan başka bir şey değildir. Sayın bakanın bahsettiği gibi gereksiz ve saçma olan sendikal anlayışlarla kol kola kamu çalışanını bu yoksulluğa mahkûm edenler bir de bunlar yetmezmiş gibi %2 sendikal baraj getirerek tüm hukuk normlarına aykırı bir yasa çıkarmış ve kamu çalışanlarının cebine girecek paraya bile el uzatmıştır".

Bu arada açıklamasında banka promosyonlarına da değinen Bilecik İl Temsilcisi Özcan Mutluer, "Banka promosyonları ise sarı sendika tarafından başarı gibi gösterilmeye çalışılmakta daha birkaç ay önce 30 - 40 binli rakamlar konuşulurken 25.200 TL, şükredilecek miktar olarak kabullendirmek istenmektedir. Her konuda olduğu gibi makam ve para düşkünü yandaş sarı sendika bunda da sınıfta kalmış ve sağlık çalışanlarının beklentilerini boşa çıkarmıştır.  Artık kamu çalışanlarının sabrı tükenmiştir" diye konuştu.

Mutluer, taleplerinin tıpkı asgari ücrette olduğu gibi net olarak en az  yüzde 55 olduğunu belirterek ,"Hürriyet Sağlık Sen olarak taleplerimiz karşılanıncaya kadar yasal çerçevede her türlü eylem yolları ile mücadele edeceğiz" dedi.

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