Bilecik'te 'Pazaryeri Boncuk Fasulyesi'nde buruk hasat

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yetişen tescilli Pazaryeri Boncuk Fasulyesi hasadı başladı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesinin başlıca geçim kaynaklarından olan ülke ve ilçe ekonomisine katkı sağlayan Pazaryeri Boncuk Fasulyesinin hasadına başlanırken, çiftçiler geçen yıla bakılarak daha düşük fiyatla ürünlerini sattıkları için artan maliyetler yüzünden sıkıntılı günler yaşıyor.

Sezon açılışında 20 liradan toptancılara satılan Boncuk Fasulyesi bu günlerde 13 ile 15 lira arasında değişen fiyatlardan çiftçilerden alınıyor.

Başta İstanbul, Bayrampaşa ve Kadıköy haline toptancılar aracılıyla müşterilere ulaştırılırken, fasulye Bursa, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Ankara’daki semt pazarlarındaki tezgahlarda satışa sunuluyor.

Pazaryeri ilçesinde Fasulye üreticisi Dilek Kart, geçen yıl mazot fiyatının 6 lira civarında olduğunu söyleyerek bu yıl ise tarlalarında kullanmak için 30 liradan mazot aldığını vurguladı. 2021 sezonunda Pazaryeri Boncuk Fasulyesini toptan 14 liradan toptancılar tarafından alındığını belirten Kart, bu yıl ise mazot fiyatının geçen yıla göre yüzde 350-400 gübre 300 zam gördüğünü ürünlerinin ise bu yıl 15 lira ettiğini söyledi.