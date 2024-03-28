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Bilecik'te miniklere jandarma tanıtıldı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 176 öğrenciye Okulumda Güvendeyim projesi kapsamında çeşitli eğitimler verildi
GÜNDEM 28.03.2024, 13:37
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 176 öğrenciye Okulumda Güvendeyim projesi kapsamında çeşitli eğitimler verildi.BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Hisarcık Beşevler İlkokul ve Ortaokulunda öğrenim gören miniklere jandarma tanıtıldı. 176 öğrencinin katıldığı bilgilendirme faaliyetinde Trafik Şube Müdürlüğü tarafından genel trafik kuralları,ve yayaların uyacakları trafik kuralları, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından güvenli internet kullanımı ve kişisel güvenlik, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli tarafından mahremiyet eğitimi verildi.
Etkinlik sonunda eğitime katıllan miniklere hediyeler verildi.
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