Bilecik'te köy yollarında kar mesaisi

Bilecik İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan 106 köy yolunu açmak için seferber oldu.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’te iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 106 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarını açmak için çalışmalara başlarken Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 75 araçtan oluşan 34 ekip ve 104 personelle "Bilecik'in her köşesinde karla mücadelemiz ve buzlanmaya karşı çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Vali Kızılkaya, vatandaşların her türlü olumsuzluklarda 112 Acil Servis numaralarını aramalarını istedi.