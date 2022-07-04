Bilecik'te köprülü kavşak yıllık 8 milyon lira tasarruf sağlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, şehir trafiğini rahatlatacak Bilecik Girişi Köprülü Kavşak ile yıllık toplamda 8 milyon lira tasarruf sağlanacağına dikkati çekti. Karaismailoğlu, "Biz başkaları gibi halkçı gözüküp, yan gelip yatmayız. Türkiye'nin geleceği için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilecik Girişi Köprülü Kavşak açılışına katıldı.

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ülkemizi dünyanın lider ekonomileri arasına yükseltecek, milletimizi hak ettiği yere taşıyacak dev projelerimizi, devlet aklı ve politikalarının sonucu olarak planlıyor, inşa ediyor ve yalnızca Türkiyemizin değil, dünyanın hizmetine sunuyoruz" diyen Karaismailoğlu, 14 Ağustos 2001 tarihinin Türkiye'de değişim, gelişim ve reformun başladığı tarih olduğuna dikkati çekti.

Bilecik'in karayolu yoğunluğu yüksek hacime sahip olduğuna vurgu yapan Bakan Karaismailoğlu, Bilecik'in şehir içi ve şehirlerarası ulaşımını düzenleyen Bozhöyük-Bilecik-Mekece Devlet Yolunun Bilecik ayrım noktasında ciddi bir trafik yükü olduğunu belirterek, bu noktadan günde ortalama 20 bin araç geçtiğini kaydetti.

BİLECİK'E YAPILAN YATIRIMLAR 22.5 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Şehir girişinde oluşan yığılmanın önüne geçmek, şehir içi ve şehirlerarası karayolu akışını rahatlatmak için Bilecik Girişi Köprülü Kavşağı'nın tamamlandığını kaydeden Karaismailoğlu,

ulaşım modlarında yapılan reformlardan ve hizmet atağından Bilecik'in de payını aldığını belirterek, "Hükümetlerimiz döneminde, Bilecik'e yaptığımız ulaşım ve erişim yatırımları, 22 milyar 547 milyon lirayı aştı. Son 20 yılda; Bilecik'teki bölünmüş yol uzunluğunu, 7 kattan fazla artırarak 171 kilometreye, bitümlü sıcak kaplamalı yol uzunluğunu 13 kattan fazla artırarak 228 kilometreye çıkardık. Bilecik'i bölünmüş yollarla Bolu, Sakarya, Eskişehir ve Kütahya'ya bağladık. Hükümetlerimiz döneminde; karayolu sektöründe yaptığımız yeni ve etkin atılımlarımız sayesinde Bilecikin ulaşım ve altyapıda çağ atlamasına vesile olduğumuzu özellikle vurgulamak istiyorum. Bilecikte, 135 kilometre tek yol yapım ve iyileştirmesi de gerçekleştirdik. Toplam uzunluğu 6 bin 524 metreyi bulan 2 adet çift tüp tünel yaptık. Bilecik il genelinde yapımı devam eden 5 önemli karayolu yatırımımızın toplam proje bedeli 703 milyon liraya aşmaktadır" diye konuştu.

Bilecik Girişi Köprülü Kavşağı ile Bilecik şehir merkezine ulaşımın kolaylaşacağına, can ve mal güvenliğinin artacağını belirten Karaismailoğlu, hızlı, konforlu ve emniyetli bir geçiş sağlanacağını söyledi.

Projenin 1 adet, 2x117 metre uzunluğunda kavşak köprüsü, 2 adet, 2x79 metre uzunluğunda köprü ile birlikte, kavşak yolları ve bağlantı yollarından oluştuğunu belirten Karaismailoğlu, "Köprülü Kavşak, 1.900 metre tek yol ve 1.800 metre de bölünmüş yoldan oluşmaktadır" dedi.

"BİZ BAŞKALARI GİBİ HALKÇI GÖZÜKÜP, YAN GELİP YATMAYIZ"

"Bizler her gün milletimiz için yeni projelerin yeni hizmetlerin peşinde koşarken muhalefet yalanlarına devam ediyor" diyerek muhalefete de yüklenen Bakan Karaismailoğlu, "Onlar varsın yalanlarına devam etsin" diyerek, hizmet etmekten geri durmayacaklarını, bayrağı en yukarıda dalgalandırmaya devam edeceklerini söyledi.

Halkın ihtiyaçlarının iyi tespit edilmesi ve halkın isteklerinin ön planda tutulması gerektiğinin altını çizen Karaismailoğlu, "Biz başkaları gibi halkçı gözüküp, yan gelip yatmayız. Türkiyenin geleceği için var gücümüzle çalışıyoruz. Muhalefet belediyelerinin yönettikleri iller, ilçelerin hali ortada! İnşallah düzelirler diye bekliyoruz. Projeleri, istihdamları yok ama bolca laf var. Biz onlar gibi olmadık, olmayacağız. AK Partide ideolojiye değil insana hizmet var" diye konuştu.