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Bilecik'te köpek katliamı: 4 tutuklama

GÜNDEM 26.11.2023, 16:10
Bilecik'te köpek katliamı: 4 tutuklama

Bilecik'te köpek katliamı ile ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı. Bilecik Belediyesi, olaya karışan üç personelin iş akdini sonlandırırken, ilgili müdürü de açığa aldı.BİLECİK (İGFA) - Dün, Bilecik-Sakarya istikameti 2. Tünel mevkiinde yol kenarında 14 köpeğin ölü, 1 köpeğin yaralı bulunması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Bilecik Belediyesi Hayvan Rehabilitasyonu çalışanı 2'si kadın toplam 5 şahıs gözaltına alınmıştı.

Jandarmadaki sorgularının ardından 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

https://twitter.com/_JOHOzelharekat/status/1728698467261018201

BELEDİYE 3 PERSONELİN İŞ ADKİNİ SONLANDIRDI

Bu arada Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı da yaptığı yazılı açıklamada, Veterinerlik İşleri Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilen 15 köpeğin iğneyle öldürülerek yol kenarına atılması olayının sadece bir hayvansever ve hayvan sahibi olarak değil, toplumun bir ferdi olarak kendisini de oldukça derinden yaraladığını belirtti. Olayın kabul edilemez olduğunu vurgulayan Başkan Subaşı, "Sokak hayvanlarına sahip çıkmak ve onları iyileştirmek için hayata geçirdiğimiz birçok örnek proje ve çalışmalarımıza gölge düşüren bu vahşeti sizler gibi ben de lanetliyor ve kınıyorum. Bu olaya karışan 3 personelin iş akdini sonlandırdık ve ilgili müdürü açığa aldık. Adaletin yerini bulması için sürecin takipçisi olacağımızın bilinmesini isterim. Bilecik Belediyesi olarak asla suçluların yanında veya arkasında yer almayacağımızı vurgulamak istiyorum. Gözlerinin içine bakarak, omuz omuza, güven ve samimiyet ortamı olduğuna inandığım personellerimizin bu tür bir suç işlemesi, işlenen suçun yalanla kapatılmaya çalışılması ve son ana kadar  yalan söylenmesi ise bizleri oldukça derinden yaralamıştır" ifadelerini kullandı.

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