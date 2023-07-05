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Bilecik'te kaçan düvelerden ikincisi de bulundu
GÜNDEM 05.07.2023, 11:52
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde besihaneden kaçan düvelerden ikincisi de 12 gün sonra ormanlık alanda bulundu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 16 Haziran'da Beşikli Mahallesi'nde Bayram Keteci’ye ait besihaneden kaçan düvelerden biri geçtiğimiz hafta Bozüyük’ün Çamyayla Köyü kırsalında orman işçileri tarafından bulunurken, kayıp olan ikinci düve de 12 gün sonra ilçeye 5 kilometre uzaklıkta Uzunçam mevkii inde başka bir sürüye karıştığını gören sürü sahibinin ihbarı üzerine bulundu.
12 gün boyunca ormanlık alanda başıboş dolaşan düve 3 gün öncede Bozüyük’ün Delielmalcık köyü kırsalında vatandaşlar tarafından görülmüş ancak yakalanamamıştı.
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