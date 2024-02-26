Bilecik'te hırsızlık şüphelisi yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Saraycık Köyünde hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli jandarma ekiplerinin takibi sonucunda yakalandı.BİLECİK (İGFA) - Dün akşam saatlerinde Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Saraycık Köyünde İ.T. isimli şahsın evine hırsız girdi. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan takip sonucu plakası tespit edilen araç ve şüpheli şahıs, Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, çalınan malzemeler ile birlikte yakalandı.