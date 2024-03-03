Bilecik'te hayvan sürüsüne çarptı! 6 koyun telef, çoban yaralı!

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen kazada otomobil küçükbaş hayvan sürüsüne çarparken kazada 6 küçükbaş hayvan telef oldu, sürünün çobanı yaralandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir otomobil küçükbaş hayvan sürüsüne çarpması sonucu 6 koyun telef oldu.

Alınan bilgiye göre kaza Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesi Ahmetler Köyü yolunda yaşandı. İsa M. idaresindeki 41 YZ 154 plakalı otomobil, İsmail Erdağlı’ya ait küçükbaş sürüsüne çarptı.

Kazada 6 koyun telef olurken, sürü çobanı Erdağlı yaralandı.

Yaralı çoban 112 Acil Servis Ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardın ekiplerce Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.