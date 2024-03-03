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Bilecik'te hayvan sürüsüne çarptı! 6 koyun telef, çoban yaralı!
GÜNDEM 03.03.2024, 09:16
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen kazada otomobil küçükbaş hayvan sürüsüne çarparken kazada 6 küçükbaş hayvan telef oldu, sürünün çobanı yaralandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir otomobil küçükbaş hayvan sürüsüne çarpması sonucu 6 koyun telef oldu.
Alınan bilgiye göre kaza Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesi Ahmetler Köyü yolunda yaşandı. İsa M. idaresindeki 41 YZ 154 plakalı otomobil, İsmail Erdağlı’ya ait küçükbaş sürüsüne çarptı.
Kazada 6 koyun telef olurken, sürü çobanı Erdağlı yaralandı.
Yaralı çoban 112 Acil Servis Ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardın ekiplerce Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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