Bilecik'te doğa afet müdahalesi konuşuldu

Bilecik Valisi Şefik Aygöl Başkanlığında gerçekleştirilen İl Risk Azaltma Planı, İl Afet Müdahale Planı toplantılarında doğal afetlere yönelik tedbirler görüşüldü.BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl Başkanlığında, İl Risk Azaltma Planı, İl Afet Müdahale Planı toplantıları gerçekleştirildi.

Toplantılarda, doğal afetlere karşı hazırlıklı olma, risklerin azaltılması ve afet anında yapılacak müdahaleler değerlendirildi.

Bilecik’in risk profili gözden geçirilerek,mevcut risklerin azaltılması ve olası afet senaryolarına karşı alınacak önlemler detaylı bir şekilde ele alındı.

Afet anında görev alacak kurum ve kuruluşların sorumlulukları belirlenerek, müdahale süreçlerinin daha etkin ve koordineli bir şekilde olması için gerekli planlamalar ve uygulamalar konuşuldu.