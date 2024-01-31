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Bilecik'te cezaevi firarisi yakalandı
GÜNDEM 31.01.2024, 16:24
Bilecik’te cezaevinden firar eden şahıs Jandarma’nın operasyonu ile yakalandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’te 31 yıl kesinleşmiş ceazı olan firari şahıs saklandığı çatı katında Jandarma’nın operasyonu ile yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 2017 yılında Gölpazarı Açık Cezaevinden firar eden ve hakkında (12) UYAP aranma kaydı ile toplam 31 yıl cezası bulunan H. E Osmaneli ilçesindeki ikametgâhının çatı kısmındaki gizli bölmede İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri, İSTH, KOM, JASAT, TEM’in yaptığı operasyonla yakalandı.
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