Bilecik'te bir haftada 7 ayrı narkotik operasyonu

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nce narkotik suçlara yönelik bir hafta içerisinde düzenlenen 7 ayrı operasyonda 12 şüpheli hakkında yapılan adli işlemlerde 1 şahıs 'uyuşturucu madde imal ve ticareti'nden tutuklanarak cezaevine gönderildi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nce uyuşturucu madde kullanan, bulunduran, nakleden veya ticaretini yapan şahıs ya da organizasyonların deşifresine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan operasyonlara ilişkin kamuoyu bilgilendirmesi yaptı.

Bilecik ve çevresinde bir hafta içerisinde gerçekleştirilen toplam 7 ayrı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 14,72 gr Metamfetamin maddesi, 11,22 gr Esrar maddesi ele geçirildi.

11 şahıs hakkında “kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçu kapsamında işlem yapıldı. 1 şahıs hakkında da “Uyuşturucu Madde İmal Ve Ticareti” suçu kapsamında yasal işlem yapılırken, şahıs çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Ekipler, il genelinde uyuşturucu madde ve bağımlılığı ile mücadeleye yönelik çalışmaların devam edeceğini duyurdu.