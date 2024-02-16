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Bilecik'te bağımlılığa karşı bilinçlendirme sürüyor
GÜNDEM 16.02.2024, 13:13
Bilecik'te Bağımlılıkla Mücadelede Okul ve Ailenin Rolü Programı düzenlendi.BİLECİK (İGFA) - Okul İdarecileri, öğretmen ve öğrenciler ile Okul Aile Birliklerine yönelik BİL-EN Programı (Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı) kapsamında Bağımlılıkla Mücadele konulu Veli Akademisi Etkinliği düzenlendi.
Programda video gösterimlerinin yanı sıra daha önce İçişleri Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Koordinasyon Kurulu’nda da görev yapan Odunpazarı Kaymakamı Ömer ULU tarafından bir sunum gerçekleştirildi. Kaymakam ULU’nun madde bağımlılığında ailenin rolü, öğretmenin ve yöneticilerin görevi konusunda verdiği bilgiler katılımcılar tarafından dikkatle takip edildi.
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