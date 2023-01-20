Bilecik'te afetzedelerin yaraları devlet eliyle sarıldı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, AFAD Sel Yardımlarından yararlanan afetzede bazı işyeri sahipleriyle görüştü.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’te 2022 yılında yaşanan aşırı yağışlarda meydana gelen selden etkilenerek zarar gören ve AFAD sel yardımlarıyla destek sağlanan bazı işyeri sahipleriyle Vali Kızılkaya bir araya geldi.

AFAD, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın destekleriyle toplamda 10 milyon 47 bin 242 lira yardımın afet zedelere aktarıldığının altını çizen Vali Kızılkaya, 2022 yılında Bilecik’te yaşanan aşırı yağışlar bazı bölgelerde sellere neden olmuş ve işyeri, konut, tarım arazisi gibi yerlerde maddi kayıplara yol açtığını hatırlattı.

Bu kapsamda sahada yürütülen çalışmalar neticesinde; 13 işyerine, 512 haneye ve 1.450 çiftçimize yaşanan kayıpların bir telafisi olarak 10 milyon 47 bin 242 liralık desteği sunduklarını anlatan Vali Kızılkaya, "Devletimiz nerede bir mağdur olsa muhakkak onun yanında olur ve desteğini esirgemez. Atalarımızdan bizlere miras kalan bu sosyal devlet anlayışıyla yurdumuzun her köşesinde hizmetlerimiz kesintisiz devam ediyor. Rabbim devletimize zeval vermesin. Afetlerden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi.

Vali Kızılkaya, yardımların verilmesinde destek olan başta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olmak üzere İçişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Tarım ve Orman ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlarına ve Milletvekili Selim Yağcı’ya teşekkür etti.Bilecik't