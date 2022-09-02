Bilecik'te 6 ayda 2 bin 561 çiftçiye destek verildi

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında il genelindeki tarım yatırımları ve projeleri değerlendirme toplantısı düzenlendi.Sedat Ceylan / BİLECİK (İGFA) - Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş ve kurum yetkililerinin hazır bulunduğu toplantıda Vali Dr. Kemal Kızılkaya çalışmalar hakkında brifing aldı.

Yılın ilk 6 ayında Bilecik Valiliği, İl Özel İdaresi, Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve BEBKA destekli toplamda 11 projenin hayata geçirildiği açıklandı.

Bilecik tarımını geliştirmek için desteklenen 11 projenin içerisinde; Tarımla El Ele Mutlu Geleceğe Projesi, Yağlık Ayçiçeği Üretimimi Arttırma Projesi, Çilek Üretimini Geliştirme Projesi, Arıcılığı Geliştirme ve Modern Arıcılık Projesi, Ahududu Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi, Ceviz Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma Projesi, Trabzon Hurması Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi, Çayır Tırtılı İle Mücadele Projesi, Tarlada Nohut Nadası Unut Projesi, Dane Mısır Üretimini Yaygınlaştırma Projesi ve Çayır Mera Islah Projesi’nin yer aldığı belirtildi.

Ayrıca yine Çukurören Biberi Kurutma Tesisi Projesi ve Osmaneli Yaylaları Sulanıyor Tarımsal Üretim Katlanıyor Projesi’nin ihale aşamasında olduğu ve yakın zamanda tamamlanarak hayata geçirileceği açıklanırken, 13 projenin daha hazırlanma aşamasında olduğu ve önümüzdeki aylarda uygulanmaya başlanacağı bildirildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Dr. Kızılkaya, devletin tüm imkanlarıyla üreticilerin her zaman yanında olduğunu vurguladı.

"5 BİN 300'ÜN ÜZERİNDE ÇİFTÇİYE DAHA DESTEK SAĞLANACAK"

Bilecik'in adına yakışır şekilde yılın ilk 6 ayında hayata geçirdikleri 11 projeyle il genelinde toplamda 2 bin 561 çiftçiye destek sağlanarak Bilecik’in tarımını geliştirmeye ve desteklemeye çalıştıklarını anlatan Vali Kızılkaya, "Bu kapsamda toplamda 3 milyon 941 bin 716 lira bütçeli projeyle çiftçilerimizin yanında olduk. Ayrıca 3 milyon 674 bin 267 lira bütçeli iki projemizde başlamak üzere. Yılsonuna kadar uygulamaya koyacağımız 13 projeyle 5 bin 300’ün üzerinde çiftçimize daha destek sağlamayı hedefliyoruz. Böylece 2022 yılı içerisinde toplam 7 bin 631’in üzerinde üreticimize ulaşacağız. Tüm bu projeler tamamlandığında memleketimizde yürütülen tarımsal faaliyetlerde ciddi bir modernizasyon ve ürün bazlı yaygınlaşma olacaktır" dedi.

"Ürettikçe, Bilecik kazanacak, ülkemiz kazanacak, bizler kazanacağız" diyen Vali Kızılkaya, "Bizlere düşen en büyük vazife üretenin yanında olmak ve desteklemektir. Bilecik’imizin tarımına destek veren; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişci’ye, Milletvekilimiz Selim Yağcı’ya, İl Genel Meclis Başkanımız Osman Yılmaz’a ve meclis üyelerimize, İl Özel İdaresi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri ve personeline, güçlü Türkiye için üreten ve çalışan çiftçilerimize ve emeği gecen herkese şükranlarımı sunuyor, yapılan ve yapımı planlanan tüm projelerin Bilecik’e hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.