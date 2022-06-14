Bilecik'te 475 kınalı keklik doğaya salındı

Bilecik Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce temin edilen 475 kınalı keklik, yaban hayatı geliştirme sahalarından çocukların da katılımıyla doğaya salındı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in 19 köyünde 475 kınalı keklik doğaya salındı.

Bilecik Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce temin edilen kınalı kekliklerin doğaya salınması etkinliğine Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya da katıldı. Vali Kızılkaya, doğada bulunan yaban hayvanlarının popülasyonunu artırmak ve vatandaşlara doğa koruma bilincini aşılamak amacıyla Bilecik'in 19 köyünde kınalı kekliklerin doğaya salındığını belirti.

Bilecik'teki farkındalık çalışmasıyla sadece kekliklerin doğaya salınmadığını ifade eden Vali Kızılkaya, "Aynı zamanda masumiyet dolu minik kalplere de doğa sevgisini aşıladık" dedi.