Bilecik'te 400 kınalı keklik doğayla buluştu

Doğada bulunan yaban hayvanlarının korunması, hayvan popülasyonlarının artırılması ve ekolojik yaşamın dengesinin korunması amacıyla Bilecik Valiliği himayesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile; 400 kınalı keklik Bilecik’in yamaçlarında doğayla buluştu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Afyonkarahisar Keklik Üretim İstasyonundan getirilen ve doğaya kanat çırpan kınalı keklik sayısı 2002 yılından günümüze kadar 3 bin 25 adete ulaştı.

Kültürümüzde önemli bir yeri olan kınalı kekliklerin salınımı ile, köy halkının ve avcıların koruma bilincinin artırılması hedeflendi.

Vatandaşlar ile kınalı keklik salınımına katılan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, “Doğal popülasyonu artırarak yaban hayatını korumak için doğaya saldığımız Kınalı Keklikler tıpkı destanlarda, türkülerde, kültürel motiflerde olduğu gibi Bilecik’imizin dağlarında gezecek.” dedi. Vali Kızılkaya, yaban hayvanlarının korunmasının önemine dikkati çekti.