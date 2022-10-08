Bilecik'te 2 dakika arayla aynı kavşakta trafik kazası 5 yaralı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 2 dakika arayla aynı kavşakta meydana 2 ayrı gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.BİLECİK (İGFA)- İstanbul Antalya D650 karayolu Pazaryeri Kavşağında 2 dakika arayla meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İlk kaza Pazaryeri kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen A. C. idaresindeki 64 DV184 otomobile, Ş. A. idaresindeki 81 ABG 077 plakalı otomobil çarptı.

Aynı kavşakta 2 kazada yolun sağ şeridinde bekleyen G. G. İdaresindeki 16BR 674 plakalı ve E. T. İdaresindeki 26 BR 039 plakalı araçlara aynı istikametten gelen S. Ö. idaresindeki 34 TA 72 81 plakalı otomobil çarptı.

Her iki kazada 5 kişi hafif yaralanırken yaralılar bölgeye sevk edilen 12 Acil Servis Ekipleriyle Bilecik ve Bozüyük Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Pazaryeri Kavşağı'nda meydana gelen 2 kaza ile ilgili Polis ve Jandarma Ekiplerinin soruşturması devam ediyor.