Bilecik'te 2 dakika arayla aynı kavşakta trafik kazası 5 yaralı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 2 dakika arayla aynı kavşakta meydana 2 ayrı gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - İstanbul Antalya D650 karayolu Pazaryeri kavşağında 2 dakika arayla meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilk kaza Pazaryeri kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen A.C. idaresindeki 64 DV184 otomobile, Ş.A. idaresindeki 81 ABG 077 plakalı otomobilin çarpışmasıyla yaşandı. Aynı kavşaktaki diğer kazada ise yolun sağ şeridinde bekleyen G.G. idaresindeki 16BR 674 plakalı ve E.T. idaresindeki 26 BR 039 plakalı araçlara aynı istikametten gelen S. Ö. idaresindeki 34 TA 72 81 plakalı otomobile çarptı.

Her iki kazada 5 kişi hafif yaralanırken, yaralılar 112 Acil Servis ekipleriyle Bilecik ve Bozüyük Devlet Hastanelerine sevk edildi.

Kazalarla ilgili polis ve jandarma ekipleri tahkikat başlattı.