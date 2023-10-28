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Bilecik'te 2. Bilim Şenliği coşkuyla başladı

GÜNDEM 28.10.2023, 12:15
Bilecik'te 2. Bilim Şenliği coşkuyla başladı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin ikincisini düzenlediği Bilim Şenliği büyük bir coşku ve katılıma sahne oldu.BİLECİK (İGFA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği “Bilecik Bilim Şenliği”nin ilk günü tamamlandı. Açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir’in yaptığı “2. Bilecik Bilim Şenliği”ne Bilecik Valisi Sayın Şefik Aygöl, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, il ve ilçe protokolü, Bilecik sanayisinden firma yetkilileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Merkez Kampüs'te, protokol konuşmaları ve sponsor firmalara plaket takdimi ile başlayan program; açılış kurdelesi kesilerek stantların ziyaret edilmesi ile devam etti.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Yüksek Teknolojiyle Birlikte Seramik Sektörünün Geleceği” konulu panelin ardından TÜBİTAK gökyüzü gözlem etkinliği, jandarma genel komutanlığı gösterileri, AFAD deprem similasyon tırı, etnospor, gezen sinema, gezici kütüphane etkinlikleri ile katılımcılar sahada vakit geçirdi. Türk Hava Kurumunun gün boyunca süren Paramotor (Motorlu Yamaç Paraşütü) ve Sıcak Hava Balonu gösterileri de katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Öğrencilerimiz ve ilimizde yaşayan vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle takip edilen şenliğimizin ilk günü havai fişek ve lazer gösterisinin ardından sona erdi.  

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