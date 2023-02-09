Bilecik Pazaryeri’nin odunları deprem bölgesini ısıtacak

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde depremzedeler için toplanan odunlar ilk önce kesildi, sonra çuvallanıp deprem bölgelerine yollandı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesinde odun işi ile uğraşan yardımseverler tarafından hazırlanan odunlar Pazaryeri Belediyesi tarafından teslim alınırken odunlar gönüllü vatandaşlar tarafından kesilerek deprem bölgelerine gönderilmek için çuvallara dolduruldu.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçe halkının zor günlerde nasıl bir bütün olduğuna bir kez daha şahit olduklarını belirterek, "İlçemizde her gün deprem bölgeleri için yardımlar hızla çoğalıyor. İlçe halkımızdan dün deprem bölgelerindeki vatandaşlarımızın ısınmaları için odun talep etmiştik. Bugün görüyoruz ki, vatandaşlarımız konuya duyarsız kalmadı. İlçemizde odun işi ile uğraşan hemşehrilerimizin desteği ile bugün deprem bölgesine yakacak odun yolluyoruz. Pazaryeri ilçemizde toplanan temel ihtiyaç malzemeleri AFAD ekiplerine günlük ve anlık olarak iletiliyor hemşehrilerime duyarlılığı için teşekkür ediyorum” diye konuştu.