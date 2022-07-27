Bilecik Pazaryeri’nde köylülerden içme suyuna 'imece' çözüm

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde köy muhtarı ve köylüler yetersiz olan içme suyunu kendi imkanlarıyla tamamladı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü'nde yaz aylarında yetersiz olan içme suyuna köylüler buldukları kaynaktan hat çekerek su sorununu çözdü.

Köye uzaklığı 2,5 kilometre uzaklıkta buldukları su kaynağından kendi imkanlarıyla köye içme suyu hattı çeken köylüler su hattında da imece usulü kendileri çalıştılar.

Kendi imkanları ile içme suyunu getirdiklerini belirten Kınık Köyü Muhtarı İsmail Oruç, su hattının tüm masraflarının muhtarlık ve köylü vatandaşların desteği ile karşıladıklarını belirterek, "İşçiliğini köylüler olarak yaptığımız çalışma sonrasında köyümüzün içme suyu yeter hale geldi. İl Özel idaresi tarafından köyümüze yapılacak su deposu ile önümüzdeki günlerde köyümüzde su sıkıntısı yaşanmayacak köyü vatandaşlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.