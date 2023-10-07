Bilecik Pazaryeri’nde 1 kişi dumandan etkilendi

Bilecik'e bağlı Pazaryeri'nde pide dükkanında aşırı ısınan fırından çıkan dumandan etkilenen işletme sahibi hastanelik oldu.

Pazaryeri Gündem (BİLECİK İGFA)

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Belediye binasının alt katında pide ve köfte salonun fırın bacasının aşırı ısınması sonucu baca etrafındaki ağaç kaplamalar sıcaktan yanmaya başladı.

Aşırı ısınan fırının bacasındaki ağaç kaplamalar nedeniyle pide salonunu dumanlar kaplarken, işletme sahibi yangın tüpüyle bacaya müdahale etti. Dumandan etkilenen işletme sahibi E. A. Pazaryeri Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından pide salonunun ikinci katından itfaiye merdiveni ile indirilirdi.

Dumandan etkilenen hayati tehlikesi bulunmayan E. A. ya 112 Acil Servis Ekiplerince olay yerinde müdahale yapılırken kontrol amaçlı ekiplerce Pazaryeri Devlet Hastanesine götürüldü.