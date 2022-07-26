Bilecik Pazaryeri'nin sosyal projesine Kınıkspor'dan ‘mavi’ destek

Bilecik’in Pazaryeri Belediyesi sosyal sorumluluk projeleri kapsamında engelli bireyler için mavi kapak kampanyası başlatmıştı. Pazaryeri Belediyesine 'mavi' destek Kınıkspor’dan geldi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Kınıkspor Başkanı Necmi Ceyhan ve Başkan Yardımcısı İsmail Korkut, kulüp üyeleri aracılıyla topladıkları 150 kilo mavi kapakları engelli bireylere tekerlekli sandalye kazandırmak için Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’e teslim etti.

“Engelleri hep birlikte aşalım hep birlikte yürüyelim” sloganıyla sosyal sorumluluk projesi kapsamında mavi kapakların engelli bireylere umut olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Zekiye Tekin, farkında olmadan tüketimimiz sonrası atılan mavi kapakların “damlaya damlaya göl olur” atasözünün bir kanıtı olduğunu ifade ederek, "Pazaryeri Belediyesi olarak ilçemizde ve diğer şehirlerden bizlere ulaşan mavi kapakları derneklerimiz aracılığıyla engelli bireylere tekerlekli sandalye olarak ulaştırıyoruz. Kınıkspor yönetimi topladıkları kapakları belediyemize teslim etti. Kendileri Pazaryeri halkı olarak birlik beraberliğimize verilen değeri tekrar göstermiş oldu. Kulüp başkanımız Necmi Ceyhan’a ve Başkan Yardımcısı İsmail Korkut’a ve kulüp üyelerine duyarlılığı için teşekkür ediyorum” diye konuştu.