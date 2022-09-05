Bilecik Pazaryeri'nin kurtuluşunun 100. Yılı kutlandı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı ilçede coşkuyla kutlandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri İlçe Şehitliği'nde kortej ile başlayan kutlamalar Hükümet Konağı önünde devam etti.

Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin tarafından tören öncesi Atatürk anıtına çelenk sunarken, saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından ilçedeki camilerde selalar verildi kurban kesilerek dua edildi.

Pazaryeri ilçesinde bütün vatandaşlar evlerini ve işyerlerini Türk Bayrağı ile süslerken, Pazaryeri Avcılar Kulübü tarafından ilçenin kurtuluşu temsilen canlandırdı. Bozüyük Osmanlı Mehteran takımının gösterisi güne ve Bursa Yenişehir Halk Dansları Topluğu renk kattı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, tarafından İlçe Kaymakamı Ferhat Altay’a fahri hemşehrilik belgesi verildi.

Törende konuşan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Kurtuluş mücadelesinde esareti, tarihin hiçbir döneminde kabul etmeyen karakteri yüksek Türk milletinin Pazaryerinde ateşle imtihan olduğu gün olduğunu söyledi. Dört mevsimi başka bir bahar tatlılığı ile geçen cennetten bir köşe olan Pazaryeri'nde birimiz diğerimizi dışlamadan, birimizin inancı, kültürü, değer yargısı, ötekini yok etmeden; sevgi, saygı, hoşgörü içinde tarihimizi birlikte yazdık, coğrafyamızı birlikte güzelleştirdiklerini kaydeden Başkan Tekin, "Bu kadim coğrafyada, bu değerlerle; biz et ve tırnak, taşla toprak gibi bir ve beraber yaşadık. Bu millet, geçmişte olduğu gibi bundan sonrada, acılarını, zor zamanlarını paylaşarak özgür, mutlu, müreffeh bir kader birliği içinde yaşayacaktır. Tarih yazmak, tarih yapmak’ kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak mahiyet alır" diyen, bu cennet vatanı büyük fedakarlıklarla bizlere armağan eden, başta devletimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, kutsal vatan toprağı için canlarını feda eden, aziz şehitlerimizi, merhum gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin değerli aile fertlerine şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Pazaryeri İlçesinin kurtuluşunun 100. yılı programına Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in yanı sıra, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Emrah Turan, AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, MHP ilçe Başkanı Haluk Filizli, CHP ilçe Başkanı Metin Polat, İYİ Parti İlçe Başkanı Ender Metin, ilçe kurum müdür ve amirleri, gaziler, şehit yakınları, muhtarlar, vatandaşlar ve Türkiye Kadın Motosikletçiler Kulübü üyeleri katıldı.