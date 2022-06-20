Bilecik Pazaryeri'ni dolu vurdu! Tarım arazileri zarar gördü
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde önce şiddetli dolu sonrası etkili olan yağmurda, ekili tarım arazileri zarar gördü. Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hasar tespitine başladı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde öğleden sonra başlayan şiddetli dolu ve yağmur nedeniyle tarım arazileri yağıştan zarar gördü.
Pazaryeri ilçe genelinde etkili olan dolu ve yağmur yağışı dolayısıyla ilçe merkezindeki sokaklardaki logarlar taştı, tarım arazileri de etkilendi.
Şiddetli yağıştan şerbetçiotu, fasulye, buğday, ayçiçeği tarlaları da zarar gördü.
Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler zarar gören tarlalarda hasar tespit çalışmalarına başladı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları kapsamlı olarak sürüyor.
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