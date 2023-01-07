Bilecik Pazaryeri'ne yeni itfaiye

Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi araç filosuna yeni itfaiye aracını dahil ettiSedat CEYLAN / BİLECİK

Bilecik’in Pazaryeri Belediyesi vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için araç filosunu genişletmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl Pazaryeri Belediyesi'ne 13 tane hibe hizmet aracı kazandıran Belediye Başkanı Zekiye Tekin, belediye bünyesine bir itfaiye aracı kazandırdı. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB)’ den 6 tonluk, aynı zamanda köpükle müdahale yapabilen dijital sistem, aynı zamanda acil olaylara müdahale edilebilecek ekipmanlarla donatılan itfaiye aracı Pazaryeri Belediyesi İtfaiyesinde düzenlenen törenle teslim alındı.

İtfaiye garajında yeni teslim alınan araç için kurban kesilirken, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İtfaiye aracının sadece yangınlara müdahale eden bir araç oluğunu düşünmemek lazım, itfaiye araçlarımız her türlü kaza anında sel ve afed, felaketlerde her zaman vatandaşımızın hizmetinde ifadesinde bulundu.

İtfaiye aracını Allah sağlıkta, güzel işlerde kullanmak nasip etsin diyen Başkan Tekin, “Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Pazaryeri ilçemize verilen itfaiye aracımız ile İtfaiyemiz bu araçla büyük bir güç kazanmış oldu. Aracımızı ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, AK Parti Bilecik Milletvekilimiz Selim Yağcı ve AK Parti Bilecik İl Başkanımız Serkan Yıldırım’a Türkiye Belediyeler Birliğine şahsım ve ilçem adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.