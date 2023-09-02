Bilecik Pazaryeri'ne 86 milyonluk yatırım

Bilecik’in Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı 2023/388 sayılı Mülki İdare Amiri atama kararnamesi ile Rize Ardeşen kaymakamı olarak atanırken, Kaymakam Altay Pazaryeri ilçesinde görev yaptığı 2021 yılı ile 2023 yılları arasında ilçeye devlet yatırımları dışında 86 milyon liralık yatırım kazandırdı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (BİLECİK İGFA)

Bilecik'e bağlı Pazaryeri ilçesinde göreve başladığı 3 Eylül 2021 yılından bu yana eğitim kurumlarına verdiği desteklerle ilçe halkı tarafından çok sevilen Kaymakam Altay, iki yılda Pazaryeri ilçesinde eğitim başta olmak üzere, kamu binaları, spor, kırsalda yaşam kalitesini arttırma, tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme, somut girişim, unutulmaya yüz tutmuş meslekleri yaşatma, 37 okul, 37 fabrika kardeş okul, Pazaryeri Sanayisi Kalkınma Projeleri olmak üzere birçok projenin ilçeye kazandırdı.

Pazaryeri ilçesinde 2 yıl görev yapmaktan onur ve gurur duyduğunu dile getiren Kaymakam Altay, Pazaryeri’nde görev yaptığı süre içerisinde, önceki görev yaptığı yerlerde olduğu gibi Devletin kendisine verdiği görev ve sorumluluğu ve yasalara ve mevzuatlara uygun olarak vatandaşların ortak beklentileri ve yararı doğrultusunda kullandığını ifade etti.

İlçede başta eğitim, tarım, sağlık, kültür, spor ve sosyal hizmetler olmak üzere pek çok alanda çalışma ve faaliyetler gerçekleştirdiğini belirten Kaymakam Altay, Pazaryeri ilçesine kazandırılan 86 milyonluk yatırımın 6 milyonu ilçedeki projeler, 80 milyonu ise Bilecik’in Yeni Sanayii Üssü Pazaryeri Projesi kapsamında Organize Sanayi Bölgesinde yapıldığını söyledi

Kaymakam Altay, “Hizmet etmekten onur ve gurur duyduğum değerli Pazaryeri halkına, ilçeye destek veren sanayici yatırımcılara, İlçemize desteklerini esirgemeyen Bilecik Valimiz Sayın Şefik Aygöl ve önceki dönem Valimiz Sayın Dr. Kemal Kızılkaya’ya teşekkürlerimi ve şükranlarımı arz ederim” dedi.