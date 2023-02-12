Bilecik Pazaryeri'nden deprem bölgesindeki hayvanlara yem desteği

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde faaliyet gösteren Bağkar Mia Yem fabrikası deprem bölgesindeki büyükbaş, küçükbaş ve sokak hayvanları için yem desteğinde bulundu.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçe halkı Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde art arda yaşanan deprem felaketi nedeniyle depremden etkilenen 10 ildeki vatandaşlara desteğini sürdürürken, bir destek de Pazaryeri ilçesinde büyükbaş, küçükbaş hayvan yemi üretimi gerçekleştiren Bağkar Mia Yem’den geldi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Pazaryeri Belediyesi ve Firmanın destekleriyle deprem bölgelerine Pazaryeri ilçesinden hayvan yemi gönderildi.

Valilik koordinasyonunda, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Pazaryeri Belediyesi'nin destekleriyle oluşturulan deprem bölgesindeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanları için yem desteğine katkıda bulunduklarını belirten firma sahibi ve aynı zamanda MHP Bilecik İl Başkan Yardımcısı İbrahim Bağ, “Bilecik Valimiz Dr. Kemal Kızılkaya, İl Tarım ve Orman Müdürümüz Necmettin Yoldaş ve Pazaryeri Belediye Başkanımız Zekiye Tekin’in deprem bölgesindeki hayvanlar için yem desteğine biz de bir nebze katkı sağladık. Tırımızı Bilecik İl Tarım Müdürümüz Necmettin Yoldaş, Pazaryeri Belediye Başkanımız Zekiye Tekin , Bozüyük Tarım Kredi Koop. Müdürümüz Nuri Kara, Bozüyük İlçe Tarım Müdürümüz İsmail Aksu ile yolcu ettik. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız inşallah. İl Tarım ve Orman Müdürümüz Necmettin Yoldaş’a ve Pazaryeri Belediye Başkanımız Zekiye Tekin’e ve Tarım Kredi Koop. Müdürümüz Nuri Kara’ya teşekkür ediyorum” dedi.