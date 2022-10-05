Bilecik Pazaryeri'nde yangın! Çok sayıda kümes hayvanı telef oldu

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde saç oluk imal edilen işyerinde çıkan yangın, yan taraftaki evlere sıçradı. Evde bulunan çok sayıda kümes hayvanı telef oldu.Sedat CEYLAN / Pazaryeri Gündem (BİLECİK İGFA) - Alınan bilgiye göre Pazaryeri ilçesi Dereboğaz Mahallesi Bedri Bey Sokak'ta Mehmet Ali Uğuz’a ait saç oluk imal edilen işyerinde akşam saatlerinde yangın çıktı.

Yangın işyerinin yanında süs tavukları ve kafes hayvanlarının bulunduğu 2 katlı eve sıçradı.

Yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Servis Ekiplerine bildirmesiyle bölgeye Pazaryeri ve Bozüyük İtfaiyesi ile AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın söndürülürken, çok sayıda süs tavuğu ve kafes hayvanı telef oldu. Bazı hayvanlar ise ekiplerce kurtarıldı.

Çıkan yangın dolayısıyla işyeri ve 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi ekiplerce araştırılmaya devam ediliyor.