Bilecik Pazaryeri'nde üretici çiftçinin iplikleme mesaisi

Türkiye’de sadece Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yetişen endüstriyel bitki şerbetçi otu ülke ekonomisine her yıl 15 milyon kadar katkı sağlarken şerbetçi otu tarlalarında iplikleme mesaisi çiftçiler tarafından başladı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Türkiye ekonomisine 15 milyon lira katkısı bulunan Şerbetçiotu tarlalarında hummalı çalışma sürüyor

Ağırlıkla ilaç endüstrisi, gıda, kozmetik ve içecek sektörlerinde kullanılan şerbetçi otu Pazaryeri ilçesinde ve köylerinde yaklaşık 400 üretici çiftçinin 1300 dekar alanda geçim kaynağı olurken şerbetçi otu tarlalarında çiftçiler iplikleme mesaisi sürüyor.

İlçede havaların yağışlı gitmesiyle çiftçiler bu yıl ürünlerinden yüksek rekolte beklerken yağışlar nedeniyle iplikleme çalışmasının geciktiğini belirtip, Ağustos ayında gerçekleşecek hasattan çok umutlular.

2023 yılı şerbetçiotu alım fiyatı henüz belli olmazken, geçtiğimiz yıl şerbetçiotu kilogram başına Aroma cinsi 28.00 lira, diğer cinsler 27.00 lira olarak TARBES ve Otgül KOOP tarafından üreticiden alınmış, ülke ekonomisine yaklaşık 15 milyon lira katkı sağlamıştı.